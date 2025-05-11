92-летний режиссер «Экипажа» Александр Митта находится в критическом состоянии

Режиссер романа «Экипаж» Александр Митта находится в критическом состоянии. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По данным источника, на днях 92-летнему режиссеру понадобилась экстренная помощь медиков из-за жалоб на сильнейшие ноющие боли в ногах, которые он испытывает при движении и поворотах.

Кроме того, выяснилось, что у создателя фильма «Сказка странствий» образовались открытые раны, требующие постоянных перевязок. Режиссеру приходится принимать обезболивающие препараты.

Напомним, что осенью прошлого года режиссеру был присвоен паллиативный статус. Тогда у сценариста обнаружили злокачественное образование в почке.

Народный артист России на данный момент находится дома, за ним ухаживает сын и никого не подпускает.

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