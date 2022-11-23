«Ночью его почти не видно»: Зепюр Брутян рассказала, как проходит ее отпуск с Павлом Прилучным

Павел Прилучный и Зепюр Брутян сейчас одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Молодые актеры неожиданно для фанатов поженились летом этого года, после чего перестали отходить друг от друга. Молодожены вместе посещают светские мероприятия, ездят отдыхать с детьми Павла от первого брака и проводят время дома со своими собаками. Теперь же Прилучный и Брутян решили поехать вдвоем в небольшой отпуск за границу.

Зепюр записала в своем блоге видеообращение к поклонникам и поблагодарила их за щедрый подарок. Оказалось, что фанаты звездной пары купили им путевку в Дубай. На днях влюбленные уже заселились в номер в отеле, а сегодня пошли осматривать местные достопримечательности.

Актриса поделилась в социальной сети несколькими видео, на которых засняла их отпуск. Также Брутян показала общее фото с мужем, на котором можно заметить, как сильно за несколько дней успел загореть мужчина. «За три дня загорел так, что ночью его почти не видно. Приходится через вспышку фотографироваться. Люблю тебя! Мой черненький», - написала Зепюр в личном блоге.

Отметим, что это не первая совместная поездка супружеской пары. Недавно Прилучный и Брутян летали в Минск. Сначала фанаты забеспокоились, что актеры решили покинуть страну, но потом молодожены вышли на связь и сообщили, что были вынуждены уехать из-за съемок Павла в новом проекте.