«Ночами ревела под лестницей»: Анна Седокова рассказала о жизни после смерти Яниса Тиммы

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова долгое время хранила молчание после самоубийства экс-мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Она решила рассказать о своих переживаниях в новой песне под названием «Ешь, люби, молись».

Артистка долго прогревала поклонников, публикуя лишь отрывки из новой композиции, которую сама же называла исповедью. В ночь на 28 марта трек вышел в свет.

«А толпы кричали: „Казнить ее, сжечь, никак не помиловать“. За то, что спасала всю жизнь и за то, что так сильно любила я?» — обратилась звезда в песне к хейтерам.

42-летняя Анна также заверила, что Янис своей смертью «разбил ее сердце» и прошелся по ее жизни с «особой жестокостью». Кроме того, Анна откровенно призналась, что «ночами ревела под лестницей», но ради сына смогла взять себя в руки.

«Я хочу, чтобы эта песня помогла тем, кто проходит сейчас сложные испытания, дала силы и надежду на то, что когда-нибудь все будет не хорошо, а просто немного лучше», - пояснила Седокова в личном блоге смысл новой песни, слова к которой она написала сама.

Напомним, Янис Тимма покончил с собой в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой. Родственники и друзья Тиммы обвинили певицу в причастности к гибели экс-супруга. Отец спортсмена уверен, что именно она разрушила его жизнь. По словам Райтиса Тиммы, артистка сначала поставила крест на карьере его сына, а затем заставила отречься от семьи.

Ранее Райтис Тимма обвинил Седокову в равнодушии и постоянных изменах мужу. По его мнению, артистка не испытывала к его сыну глубоких чувств. Отец спортсмена не стал скрывать, что тот знал о предательстве жены, но не верил, что можно быть «такой свиньей».