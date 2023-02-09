Ночь в Венеции: Ирина Гринева превратила свой номер в бордель

Актриса Московского драматического театра им. Станиславского Ирина Гринева отметила свой круглый юбилей в присущей ей экспрессивной манере.

Выпускница «класса экспрессивной пластики» Геннадия Абрамова поселилась в кроваво-красном номере венецианского отеля. Нарядилась в откровенное красное трико.

Кроме этого, Гринева завесила пространство над роскошной кроватью в стиле ампир громадными пурпурными и золотыми воздушными шарами. Все это Ирина проделала в полном одиночестве.

Пояснив, что ни супруг – бронзовый олимпийский призер Максим Шабалин, ни дочь Василиса не смогли отправиться с ней в Венецию.

Некоторым комментаторам показалось, что фото с сольного вечера напоминает иллюстрацию на тему борделя, поклонники с удовольствием констатировали: и в 50 лет Ирина выглядит бесподобно.

При росте 170 см артистка умудряется не набирать более 50-55 кг.

Ранее мы писали о том, почему Гринева заново выходит замуж каждый год.