Вошла во вкус: почему 50-летняя Ирина Гринева выходит замуж каждый год

6 февраля отмечает свой день рождения Ирина Гринева. 50-летняя актриса славится не только успешной карьерой, но и интересным фактом из жизни. В 2010 году артистка и Максим Шабалин сыграли свадьбу, с тех пор Ирина ежегодно празднует важное событие, облачаясь в «то самое» белое платье.

В эксклюзивной беседе с «Экспресс Газетой» Ольга Хохлова, близка подруга Гриневой, рассказала, с чем связана подобная традиция супругов. Выяснилось, что возлюбленная фигуриста очень любит белый цвет и свое свадебное платье. Кроме того, по словам Хохловой, Ирина «живет в мире красоты», вот почему она старается сделать каждый день особенным и запоминающимся. А «ежегодная» свадьба — очень эффектный способ для празднования годовщины.

«Она создает красоту вокруг себя. Ирина и Максим — самая гармоничная пара среди моих знакомых. Желаю им счастья», — высказалась Ольга.

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