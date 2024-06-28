«Ночь с медведем»: звезда «Пацанок» рассказала о съемках экстремального шоу

Звезда «Пацанок» Кристина Захарова рассказала о сложностях, с которыми пришлось столкнуться во время съемок десятого сезона экстремального шоу «Последний герой». Об этом пишет StarHit.

Съемки проходили на Алтае на берегу Телецкого озера, огонь участники были вынуждены добывать самостоятельно, защищаясь от холода, насекомых и даже диких зверей. Однажды на съемочную площадку пришел настоящий медведь.

«Ночь с медведем — это жесть! Был страх, что он нас покалечит! Но природа все же все решает», — поделилась Захарова.

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева, в свою очередь, отметила, что съемки проекта проходили под проливным дождем и палящим солнцем. Она добавила, что не все участники «Последнего героя» смогли выдержать испытания.

«В самом начале проекта не все выдержали испытания тайгой — сбежала одна из участниц. А тем, кто остался, мы разрешили взять с собой теплые вещи и высокие ботинки. Но… не каждый последовал нашему совету, о чем потом сильно пожалел», — поделилась Сумачева.

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