«Ночь была главным испытанием»: Дэни Яровский рассказал о трудностях на шоу «Первые на деревне»

Актер Дэни Яровский рассказал о съемках в реалити-шоу «Первые на деревне», где ему пришлось отказаться от привычных вещей. Звезда в интервью WomanHit.ru поделился впечатлениями от проекта.

Молодой человек признался, что посмотрел всего несколько серий. Он привел в пример голливудского актера Джонни Деппа, который тоже не пересматривает проекты со своим участием. Зато у артиста осталось множество воспоминаний от участия.

«Меня больше всего шокировало, что, например, надо было потратить 40 минут, чтобы просто разогреть еду! В остальном меня, наверное, ничего не удивило. Ожидания были другими — через призму ТВ ты считаешь, что все по-настоящему. Но оказалось, что в шоу ценятся совсем другие качества человека, а я был сам собой», – поделился Дэни.

Звезда рассказал, что ему было сложнее всего отказаться от своего ночного ритуала – просмотра телефона или планшета, и еды. Но приходилось засыпать в абсолютной темноте с общим отбоем.

«Я полуночник, постоянно не высыпаюсь, но это привычка. Поэтому ночь была главным испытанием, не люди. Не люди, не челленджи, а именно невозможность уснуть так, как привык», – объяснил он.

Актер отметил, что за время проекта научился бытовым вещам – доить козу, носить воду, колоть дрова. Для него это было необычно, хотя он понимает, что в деревне люди живут так всю жизнь.

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