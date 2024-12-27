«Мы просто набухались»: Natan оправдывает измену на шоу «Звезды в джунглях»

Певец Natan угодил в грандиозный скандал в этом году. Артист, будучи в браке, закрутил интрижку на шоу «Звезды в Африке» сначала с блогером Лерчек, а потом — с Бьянкой. Однако рэпер утверждает, что чувства к исполнительнице появились случайно, и виной всему был алкоголь.

Как пояснил артист, все произошло случайно. Их поцелую предшествовала романтическая обстановка, утверждает он.

«Это было просто желание. Мы просто набухались. Карибское море, пляж. И я, считай, без двух секунд разведенный человек, разбитый в своей депрессии, в офигительной остановке. И здесь девушка», — рассказал певец в интервью «Новому радио» на YouTube.

В тот день участники проекта напились, и у них, говорит Natan, проснулись «животные инстинкты». На следующее утро он и Бьянка разошлись, пожав друг другу руки, пояснил представитель лейбла Black Star.

В дальнейшем Бьянка неоднократно критиковала рэпера. Он считает, что это связано с их совместным творчеством: артисты так и не выпустили трек. Natan не понравилась аранжировка, и он предложил все переделать.

Ранее стало известно, что Natan врал жене Анастасии о интрижке с Лерчек на шоу. Он уверял супругу об отсутствии чувств между ним и блогером.