«Но этого мало»: дочь Юдашкина отправила своих детей сразу в две заграничные школы

Внуки модельера Валентина Юдашкина учатся сразу в двух школах в Дубае. Мать детей Галина Юдашкина вместе с мужем приняли это решение из-за языка. Об этом директор Дома моды «Valentin Yudashkin» рассказала в беседе с изданием «7Дней.ru».

Как утверждает Галина, занятия в одном из учебных заведений ведутся на английском языке, а в другом – на русском. Звездные родители хотят, чтобы наследники не забывали родной язык.

«Дома мы разговариваем на русском, но все равно этого мало», – добавила бизнес-леди.

Напомним, в 2015 году дочь модельера вышла замуж за Петра Максакова. Пара воспитывает троих детей: семилетнего Анатолия-Авраама, пятилетнего Аркадия-Аарона и годовалую Агату-Ариеллу.

В 2019 году Галина покинула Россию и отправилась в Гонконг. Там она планировала продвигать бизнес отца. Однако уже через три года вся семья переехала в Дубай.

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