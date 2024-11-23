«Но чтобы так… Это впервые!»: певица Акула получила предложение руки и сердца на шоу «Ну-ка, все вместе!»
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Певица Оксана Почепа, более известная под сценическим псевдонимом Акула, получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного после родов. В эфире второго полуфинала шоу «Ну-ка, все вместе!» композитор Игорь Бабаев публично обратился к артистке, предложив ей стать его женой.
Накануне состоялась премьера второго полуфинала шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1», на съемках которого присутствовали Оксана Почепа и ее избранник Игорь Бабаев, занявший кресло члена жюри. Участник проекта Буша Гоман выступил с песней Александра Серова «Осенняя роса». Эта композиция много значит для певицы и ее возлюбленного, поэтому тот решился прямо во время эфира сделать предложение артистке.
«Не надо упускать шанс… Оксана Александровна Почепа, в простонародье певица Акула, готова ли ты разделить со мной быт, кров… Короче, Оксанка, выходи за меня!» — обратился Игорь Бабаев к возлюбленной.
Ведущий шоу Николай Басков отметил, что впервые в истории проекта на съемках сделали предложение руки и сердца.
«Дорогие друзья, на сцене у нас пол ребенка узнавали, но чтобы так… Это впервые! Вот это да!» — высказался певец.
Оксана Почепа растрогалась и ответила «да».
«Мечты сбываются», — заявила певица.
Член жюри Сергей Лазарев отреагировал на знаменательное событие и отметил, что судьи проекта между собой не только спорят и ругаются, но и женятся, за счет чего на «стене» соблюдается баланс.
Напомним, 6 ноября стало известно, что 40-летняя Оксана Почепа впервые стала мамой. У певицы и ее возлюбленного Игоря Бабаева родилась дочь, которую назвали Раисой. Примечательно, что исполнительница хита «Кислотный DJ» и композитор познакомились именно благодаря шоу «Ну-ка, все вместе!».
Ранее сообщалось о том, что продюсер Павел Рудченко высказался о скандалах с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!».