«Низко пала»: певица Маша Распутина пришла в ярость от романа дочери со старым таксистом

Певица Маша Распутина ведет уединенный образ жизни. Знаменитость редко появляется на светских мероприятиях и общается с прессой, вот почему в Сети мало информации о ней. Недавно в распоряжение Telegram-канала «НЕОПРА, БЛИН!» попала аудиозапись, исходя из которой можно сделать вывод о наличии конфликта в семье артистки.

По данным источника, между Распутиной и ее 22-летней дочерью произошла ссора. Причина подобного заключается в том, что знаменитость не одобрила новые отношения наследницы. Избранником девушки стал таксист. Звездная мама не только не оценила внешние данные мужчины, но и его профессию. Со своей дочерью Распутна говорила на повышенных тонах и просила ее прекратить этот роман.

«Страшила ужасный. Ты уже совсем низко пала, среди таксистов искать! Ты что, дура совсем? Иди учись», — произнесла в гневе артистка.

По мнению Распутиной, наследница должна искать ухажера среди своих ровесников. Звездная мама против ее отношений с мужчиной, который старше на 40 лет и имеет другую национальность. Знаменитость убеждена: смешанные браки приводят лишь к генетическим заболеваниям детей.

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