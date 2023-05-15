59-летняя Маша Распутина получила от мужа роскошные подарки на день рождения

Маша Распутина не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Артистка ведет уединенный образ жизни и довольно редко общается с прессой. Не так давно знаменитость отметила 59-летие. В честь этого события ее супруг вышел на связь с mk.ru и рассказал о состоявшемся торжестве.

Выяснилось, что Распутина не хотела отмечать свой день рождения, однако близкие люди сумели настоять, и мероприятие все же было проведено. Певица собрала гостей в элитном ресторане в центре Москвы. В тот день она была окружена только заботой и вниманием. Поздравить именинницу поспешили и ее дочери, которые специально для этого приехали, но все-таки самые роскошные подарки преподнес ей Виктор Захаров, любимый муж.

Как сообщает источник, мужчина порадовал избранницу роскошным ювелирным украшением и самой последней моделью популярного телефона.

«Маша не хотела праздновать совсем, но друзья стали звонить, поэтому мы выбрались в ресторан», — пояснил Захаров.

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