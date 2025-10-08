«Низкий голос, мощные плечи и шея»: актриса Линдт рассказала, на кого похож 20-летний сын Золотухина

Актриса Ирина Линдт рассказала NEWS.ru, на кого похож 20-летний сын народного артиста РСФСР Валерия Золотухина. По ее словам, Иван внешне очень напоминает звездного отца.

Линдт заявила, что схожесть выражается и в мимике, и в чертах лица. Многие, как отметила актриса, обращают на это внимание. Однако Иван не является полноценной копией Золотухина: при «сумасшедшей схожести» у сына и отца присутствует и «сумасшедшая разница».

«С другой стороны, при такой сумасшедшей схожести у них такая же сумасшедшая разница: Иван гораздо крупнее папы, так скажем, брутальней, у него низкий такой голос, мощные плечи, шея, он такой здоровый. Папа все-таки более такой субтильный. Но при этом черты лица, органика, мимика очень похожи», — рассказала Ирина журналистам.

Также Линдт раскрыла, общается ли младший сын Золотухина со старшим братом Денисом. По словам актрисы, они не поддерживают связь.

Ранее сообщалось, что внучка Золотухина молится в надежде на хорошего мужа. Девушка хочет найти того, с кем могла бы провести всю жизнь.