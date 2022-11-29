«Ниже опускаться»: похотливый рыжий из «Иванушек» назвал требование к любовнице

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов до сих пор находится в прекрасной форме. У него множество поклонниц, но 52-летний певец долгое время одинок. На днях звезда рассказал, почему у него нет стабильных отношений.

Три года назад исполнитель развелся с Марией Банковой. По его словам, не каждая женщина способна выдержать его гастрольный график. Тем более что сейчас музыкант живет на два города – Москва и Сочи.

В беседе с программой Пятого канала «Светская хроника» Андрей признался, что доволен своим статусом холостяка.

«Встретить свою единственную! Что? Я же в Сочи, главном городе по курортным романам!» — шутит артист.

Знаменитость открыто говорит о том, что любит повеселиться и не хочет обременять себя клятвами в верности.

«Да, свободно. Я люблю красоту. Если глаза девушки меня поражают, радуют, восхищают и притягивают, то да! Там уже, вот ниже опускаться [смотреть] даже необязательно!» – заявил певец.

Григорьев-Апполонов уверяет, что его не смущают цифры в паспорте. Он также молод душой и готов на авантюры. Недавно звезда прыгнул с высоты 170 метров! Ему так это понравилось, что он снова готов повторить прыжок.

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