58-летняя Наталья Гулькина готовится к пятой свадьбе с молодым избранником

Личной жизни солистке группы «Мираж» позавидовала бы любая женщина. Гулькиной 58 лет, но возраст не стал помехой для того, чтобы обрести счастье. Сейчас Наталья находится в отношениях с избранником, который младше ее на 15 лет. Публике своего возлюбленного артистка не представляет. Известно лишь то, что он далёк от мира шоу-бизнеса.

Поговаривают, мужчина имеет серьёзные намерения и даже успел познакомиться с детьми Гулькиной. К слову, наследников повергла в шок новость о грядущей свадьбе матери, сама же Наталья не отрицает такую возможность.

Как сообщает источник, сейчас у пары конфетно-букетный период. Несмотря на это, певица заявила: дорогие подарки она сама себе покупает. Кажется, ее молодой человек не так богат, как хотелось бы.

К чему приведут отношения артистки и ее молодого любовника – узнаем совсем скоро.

Ранее сообщалось о том, что известный актёр публично признался в любви к Марии Порошиной. Подробности читайте в этой статье.