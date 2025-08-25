«Ниже некуда»: Вика Цыганова заявила, что Алла Пугачева «села в лужу» из-за комментария в соцсетях

Певица Вика Цыганова прокомментировала поздравление Аллы Пугачевой в адрес лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, которое она оставила на его личной странице в соцсетях. Она считает, что исполнительница таким образом «села в лужу».

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Цыгановой.

Артистка считает, что поступок певицы – «это уже край, ниже падать просто некуда». Также певица напомнила о том, что хотя Вакарчука и признали «национальной легендой Украины», там его презирают после облав сотрудников ТЦК на концертах музыканта.

«Но откуда об этом знать Пугачёвой? На самом деле, ей глубоко плевать на "рабов и холопов". Что русских, что украинских. Она же считает народ быдлом и думает, что парой комментариев в поддержку украинских звёзд сможет влюбить в себя публику. Получилось как всегда — села в лужу, одновременно показав всем свою истинную сущность», - уверена Цыганова.

Певица подчеркнула, что некоторые беглые звезды «спешно переобуваются», но не Пугачева. По ее мнению, та «продолжает топить себя до талого».

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что друзья Пугачевой «в высоких кабинетах» не дают признать ее иноагентом.