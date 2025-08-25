Друзья Аллы Пугачевой не позволяют признать певицу иностранным агентом

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сказал, что певицу Аллу Пугачеву не дают признать иноагентом. Главное препятствие – высокопоставленные друзья исполнительницы, которые видят в ней народную артистку.

Об этом Бородин сообщил изданию «Ридус».

«У неё есть друзья в высоких кабинетах, которые до сих пор видят в Пугачевой народную артистку нашей страны. Они глубоко ошибаются», - сказал глава ФПБК.

По мнению Бородина, певица «давно предала Россию и поклонников». Он уверен: возвращение Пугачевой на родину останется незамеченным. И дело не только в том, что она, как говорит политик, «стала предательницей».

«Пугачева уже старая. Сегодня у нас есть много молодых талантливых артистов, которые поют лучше Пугачевой», - размышляет глава ФПБК.

Ранее Пугачева поздравила с наградой лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Певец, который вступил в ВСУ, признан «Национальной легендой Украины». Пугачева считает, что он заслужил награду.

Продюсер Леонид Дзюник объяснил комментарий певицы маразмом. Он уверен: певица сделала это от безвыходности и пиарится, чтобы заработать.