Ест соленые огурцы с картошкой: поклонники еле узнали 48-летнюю актрису Татьяну Абрамову

48-летняя актриса Татьяна Абрамова в последнее время редко появляется на публике, а крупных ролей ей не достается. Недавно она появилась в ток-шоу на НТВ, но поклонники еле узнали кумира и стали обсуждать, что с ней произошло.

Абрамова располнела и вынуждена экономить. Она рассказала, что может купить самую дешевую банку оливок и маслин, а потом «доработать» ее дома.

Актриса установила на кухне два холодильника: в одном хранятся супы, в другом – консервация и замороженные ягоды.

«Соленые огурцы на ужин вместе с картошкой – это любимое блюдо», - поделилась Абрамова.

Напомним, актриса состоит в браке с мужчиной, который старше на 27 лет. У нее есть двое сыновей.

Ранее актриса Анастасия Гребенкина рассказала, как экономит на всем.