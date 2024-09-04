«Нищенская, смехотворная, прожить нельзя»: Ольга Зарубина недовольна своей пенсией

Певица Ольга Зарубина рассказала, что ее пенсия с надбавками составляет 23 тыс. рублей. Артистка назвала ее «нищенской» и «смехотворной».

Подробности приводит mk.ru.

«Своей пенсией, конечно, я недовольна. У меня нищенская пенсия, смехотворная. На нее прожить нельзя», - жалуется Зарубина.

У певицы есть возможность подрабатывать: говорит, ей повезло, что здоровье позволяет. Пенсия певицы – 13 тысяч. К ней выплачивают социальную надбавку.

«В общей сложности ежемесячно выходит 23 тысячи рублей с копейками», - поделилась артистка.

У Зарубиной нет звания, хотя многие коллеги получают за счет этого солидную прибавку. Певица отметил, что в советское время для получения звания нужно было собирать разные бумаги, но она этим не занималась. Сейчас это «очень долгий процесс», признается артистка, и даже если собрать документы, нет гарантии, что присудят звание.

Зарубина считает, что пенсия должна быть не меньше 50 тыс. рублей. Это те деньги, на которые можно прожить, уверена исполнительница.

Ранее директор певца Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о его маленькой пенсии. Артист вынужден работать в 82 года, чтобы содержать коллектив.