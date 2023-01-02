Нино Нинидзе после слухов о разводе показала мужчину, с которым встретила Новый год

Актриса Нино Нинидзе показала мужчину, с которым встречала Новый год. Это тем более интересно, ведь в обществе упорно ходили слухи, что она развелась с режиссером и телеведущим Максимом Виторганом.

Нинидзе опубликовала фото с ним на фоне наряженной елки. Каждый держал по бокалу шампанского.

Актриса подписала публикацию: «С Новым годом люди» (пунктуация сохранена – прим.).

На лице Виторгана отсутствовала улыбка. Он держал красный наконечник на елку в форме звезды.

Отметим, что в начале отношений Виторган и Нинидзе буквально светились от счастья. Спустя время нельзя было не заметить, что всё изменилось. В декабре Нинидзе выложила пост в социальных сетях, который вызвал сомнения в благополучии отношений с Виторганом. Актриса заявила, что разлюбила секс.