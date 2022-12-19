После очередной скандальной выходки Виторгана Нинидзе заявила, что разлюбила секс
Фото: Из профиля Instagram Нинидзе (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Нино Нинидзе и Максим Виторган ведут уединенный образ жизни. Тем не менее нельзя не заметить, что в начале отношений они буквально светились от счастья, а теперь почему-то все изменилось. Поговаривают, пара находится на грани развода. Слухи подогрела и сама избранница Максима, когда после одного светского мероприятия она ушла вместе со своим бывшим мужем Кириллом Плетневым. Кроме того, недавно актриса выложила откровенный пост в социальной сети, который еще больше вызвал сомнения о благополучии с Виторганом.
Фото: Из профиля Instagram Нинидзе (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Так, Нино поделилась картинкой, на которой написана провокационная фраза: «Я не люблю секс, я люблю цветы!». По словам звезды, это высказывание полностью характеризует ее настроение. Подобное заявление очень обеспокоило публику, которая искренне переживает за отношения супругов. Значит ли пост то, что между молодыми людьми действительно произошел разлад? Сама возлюбленная Максима никак не комментирует ситуацию.
Тем не менее нашлись и те фолловеры, которые посчитали, что новая публикация Нинидзе — демонстрация ее хорошего чувства юмора.
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