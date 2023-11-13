Нино Нинидзе и Максим Виторган предпочли не пересекаться и посетили премьеру спектакля в разные дни

Актриса Нино Нинидзе посетила премьеру спектакля «Космос» в театре им. Пушикина в одиночестве. Экс-возлюбленный Максим Виторган пришел в другой день, так что они не пересеклись.

На это обратил внимание сайт Woman.ru.

Спектакль «Космос» стал первой премьерой на основной, исторической сцене театра после ремонта. В постановке режиссера Игоря Теплова сыграли Виктория Исакова, Сергей Ланбамин, Сергей Миллер и другие.

Желающих посмотреть спектакль оказалось так много, что премьеру разделили на несколько дней. Первыми пришли актрисы Нино Нинидзе, Лиза Арзамасова, шоумен Тимур Родригез. Виторган пришел в театр в другой день.

Еще недавно его заметили с новой девушкой: он держал молодую избранницу за руку. Однако афишировать новые отношения актер не стремится.

Ранее стало известно, что с девушкой, которая младше его на 28 лет, Виторган посетил премьеру комедии «Год рождения». Известно, что она является выпускницей МГИМО. Еще в апреле 2023 года Виторгана видели вместе с Нинидзе. Что стало причиной разрыва, не сообщалось.