Актер Максим Виторган вышел в свет с новой избранницей, которая младше его на 28 лет. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премьера комедии «Год рождения». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стал исключением и Максим Виторган, который привлек к себе внимание публики.

Сперва 51-летний актер в одиночестве позировал перед фотографами. Однако затем выяснилось, что он пришел на премьеру с новой возлюбленной. Несмотря на то, что Максим не афиширует личную жизнь, долго скрывать роман ему не удалось: в конце октября пару заметили в столичном ресторане.

Известно, что избранницей Виторгана стала 23-летняя выпускница МГИМО. Примечательно, что девушка старается не взаимодействовать с прессой. Спутница Максима отказалась от совместной фотосессии и сразу же прошла в зрительный зал.

Напомним, что ранее актер состоял в отношениях с коллегой Нино Нинидзе. В последний раз пару видели вместе в апреле 2023 года. Что стало причиной их расставания — пока не уточняется.

Ранее актер Максим Виторган внезапно заговорил о «стукачах». Подробности смотрите в этой статье.