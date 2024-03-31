Никуда не выезжает, ни с кем не связывается: всплыли подробности о состоянии 90-летней Татьяны Дорониной

Лидия Матасова рассказала, что 90-летняя Татьяна Доронина не выезжает из геронтологического центра из-за боли в ногах. Актриса поделилась подробностями о состоянии близкой подруги в беседе с изданием «Абзац».

В январе 2022 года Татьяну Доронину положили в геронтологический центр. По словам звезды «Школьного вальса», народная артистка СССР предпочитает уединение и избегает общения со многими людьми.

«У нее небольшое окружение, ей так комфортно. Она сейчас ни с кем не связывается по телефону», – передает Лидия Матасова.

Актриса добавила, что Доронина находится в полном сознании, однако из центра не выезжает из-за боли в ногах после коронавируса.

«А так, у нее все хорошо, она в светлом разуме – на днях поздравляла нас с Днем театра. Мы послали ей корзину ландышей на прошлой неделе», – прокомментировала Матасова.

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