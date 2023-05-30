Никуда не уехала: Лию Ахеджакову в сопровождении подруг обнаружили в Москве

84-летнюю актрису Лию Ахеджакову встретили на улице в центре Москвы. Ранее сообщалось, что она покинула Россию и отправилась на европейские гастроли, которые расписаны до конца 2023 года.

Актрису заметил корреспондент PROZVEZD.

По информации издания, она прогуливалась с двумя подругами, держа в руках букет цветов. Поклонники улыбались, увидев кумира, некоторые благодарили за талант.

На днях стало известно, что Ахеджаковой позвонил пранкер. Он назвал себя представителем актрисы Барбары Брыльской и предложил работу в Польше.

Ахеджакова отказалась от предложения и рассказала многие детали жизни. Она сообщила, что жить в Польше ей «уже не по силам».

Также актриса вынуждена вести себя осторожно: по ее признанию, действия контролирует адвокат. Он запрещает знаменитости «открывать рот».