«Никуда не хожу»: Алена Водонаева пожаловалась на набор веса из-за лечения зубов

Алена Водонаева призналась, что набрала вес из-за лечения зубов.

Телеведущая раскрыла, что после Нового года у нее произошли некоторые изменения в фигуре из-за того, что она теперь не может питаться как обычно. Оказалось, что с декабря прошлого года Алена регулярно посещает стоматолога, который занимается установкой винир.

По словам Алены, сейчас она находится на последней стадии процедуры. Однако возники некоторые проблемы из-за веса, так как лечение дается ей нелегко из-за анестезии.

«Каждый раз анестезия. Это вычеркивает меня из графика каждый раз. Никуда не хожу. В данный момент внизу уже стоят виниры. Вверху пока временные зубы, выглядят красиво, но я шепелявая. Через 3-4 недели мы окончательно завершаем процесс», — поделилась Алена с поклонниками.

Водонаева призналась, что надеялась на похудение, ведь из-за установки винир ей стало больно жевать. Однако она, наоборот, неожиданно для себя набрала вес.

«Голод-то никто не отменял и я ем только мягкую еду. А это кроме крем-супов и сырников (я не ела их с августа 2023-го года), блины и пюре картофельное. Очень много углеводов. Мясо и рыба пока в пролете. Плюс 2,5 кг с Нового года. При моем росте не особо заметно, но я-то вижу. Пресс чуть заплыл, небольшие бока. Доделаю зубы и войду в режим питания. А пока ем углеводный мусор», — поразмышляла Алена.

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