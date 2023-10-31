«Никуда не денешься от людской зависти»: Нина Шацкая рассказала честно о браке с Павлом Гусевым

В 2019 году главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев женился на заслуженной артистке России Нине Шацкой. Этот брак для нее стал первым, а для него — четвертым. Певица рассказала об отношениях с Павлом и о профессиональных договоренностях.

По ее словам, брак с Павлом Гусевым добавил ей сложностей.

«Никуда не денешься от людской зависти. С Павлом у нас договоренность: если я хочу заниматься своей профессией, то ей занимаюсь я, а не он. Он не мой продюсер, а людям кажется, будто это он двигает мою карьеру», — рассказала она в интервью WomanHit.

Ситуация с карьерой болезненна для Шацкой, поэтому она заявила, что всего достигла сама. А семья для нее, в первую очередь, это эмоциональная, душевная близость.

Певица призналась, что они с Павлом находятся «на одной волне» и иногда даже одеваются в одной цветовой гамме.

«В браке очень важно друг друга слышать и понимать. И, на мой взгляд, мы с мужем находимся в едином энергетическом поле. Более того, есть ощущение, что мы прожили вместе долгую жизнь», — сказала она.

Напомним, режиссер Валерия Гай Германика разводится с мужем-бизнесменом после 4 лет брака.