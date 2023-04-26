«Никто вещи не пакует и ценности не выносит»: прислуга в замке Пугачевой сохраняет спокойствие после жуткой новости

В замке певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь, который, судя по сообщениям, уже продан, сохраняется спокойная обстановка. Обслуживающий персонал продолжает работать.

Об этом сайту mk.ru рассказал источник, который близок к семье Примадонны.

По его информации, никого из обслуживающего персонала не уволили – работники продолжают поддерживать порядок в замке, пока Пугачева находится за границей.

«Никто вещи не пакует, ценности из замка не выносит», - добавил собеседник.

Эти признаки могут указывать на то, что замок не был продан, предположило издание.

Напомним, новым владельцем особняка назвал себя шоумен Стас Барецкий. По его словам, дом был приобретен за 450 млн рублей – это почти в два раза ниже первоначальной цены.

В планах Барецкого сделать в замке самый большой в мире крематорий. Пугачева не очень довольна таким решением. Новый собственник приобрел строение под бизнес – жить там никто не будет.