«Никто уже их не боится»: Яна Поплавская резко высказалась о санкциях ЕС против российских артистов

24 июня Европейский союз ввел санкции против российских артистов SHAMAN (Ярослав Дронов), Полины Гагариной и Ивана Охлобыстина. Актриса Яна Поплавская высказалась о решении ЕС. В беседе с изданием «Царьград» артистка заявила, что в России уже давно никто не боится западных санкций.

Яна Поплавская назвала санкции против российских артистов «лабудой», поскольку в России уже давно не реагируют на мнение Запада. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что есть проблемы гораздо важнее, на которые стоит обратить внимание.

Актриса подчеркнула, что за последние два года подобных «нот протеста» накопилось уже столько, что хватит на «седьмую симфонию Шостаковича». Именно поэтому, по мнению Яны Поплавской, санкций никто не боится. Более того, знаменитость считает, что подобные «черные списки» не представляют никакой ценности, ими можно «попользоваться», «успокоиться и продолжить дальше работать».

«Поэтому все эти списки, в которые вносят того или иного артиста… Да перестаньте», — высказалась Яна Поплавская.

Напомним, 24 июня стало известно, что Европейский союз наложил санкции на артистов SHAMAN (Ярослав Дронов) и Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале юридических документов Евросоюза.

Ранее сообщалось о том, что телеведущая Ксения Собчак высказалась о включении российских артистов в новый санкционный список.