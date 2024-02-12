Лерчек собирается зарабатывать на своем имени

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) собирается зарегистрировать свой псевдоним в качестве товарного знака. Соответствующую заявку она подала в Роспатент.

Чекалина в начале февраля написала заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Она сможет запускать под своим брендом обучающие курсы, клубы здоровья, проводить тренировки и оказывать рекламные и маркетинговые услуги через свой блог, пишет Telegram-канал «Медиавойны».

Помимо этого, Лерчек получила лицензию на ведение образовательной деятельности. При помощи ИП она сможет обучать, нанимать преподавателей и выдавать документ об образовании.

Ранее на Чекалину было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму в 300 миллионов рублей. Столичный Следственный комитет отметил, что на протяжении двух лет Лерчек не переходила с упрощенной на общую систему налогообложения. Хотя она обязана была это сделать, так как на одних фитнес-курсах зарабатывала около 150 миллионов рублей. Также против Чекалиной возбудили второе уголовное дело об отмывании денег в крупном размере. После она и ее супруг погасили все долги.

Напомним, блогер Лерчек рассказала о травле своих детей в школе.