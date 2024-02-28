«Никто смотреть не будет»: композитор «Бриллиантовой руки» раскритиковал новость о съемках ремейка

Композитор» советского фильма «Бриллиантовая рука» Александр Зацепин заявил, что никто не будет смотреть ремейк. Он назвал грядущие съемки пародии на фильм «кощунством».

Комментарий народного артиста России приводит издание «Абзац».

Зацепин «негативно» отнеся к новости о съемках ремейка на «Бриллиантовую руку».

«Пародировать наших старых талантливых актёров – это кощунство какое-то! Как можно заменить, допустим, Никулина? Никто это смотреть не будет!» - сказал Зацепин.

Он вспомнил, что современный вариант «Кавказской пленницы» оказался неудачным. По словам композитора, его знакомые «сразу выключали телевизор» при показе ремейков. Зацепин считает, что авторам пародий следует либо создавать новое кино, либо показывать старое с другой точки зрения.

Напомним, о съемках ремейка «Бриллиантовой руки» сообщил канал ТНТ. Ранее вышли пародии на «Иронию судьбы», а также «Иван Васильевич меняет профессию».