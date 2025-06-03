«Никто никуда не уходит»: певица Слава помирилась с гражданским мужем Данилицким

Певица Слава помирилась с возлюбленным Александром Данилицким. В личном блоге она опубликовала видео, на котором появился ее гражданский муж, и дала понять – они снова вместе.

Весной 2025 года Слава объявила о расставании с избранником после 20 лет отношений. Причину она не называла, но делилась, что уже начала налаживать личную жизнь. Артистка даже обращалась к Евгению Петросяну и просила взять ее в жены.

Однако свободной Слава пробыла недолго. Как оказалось, она вновь сошлась с Данилицким.

«Никто никуда не уходит. Все вместе», - заявила певица в Сети.

К слову, в конце мая Слава намекнула поклонникам на помолвку. У нее на пальце заметили кольцо, которое обычно носят невесты. Не исключено, что вернулась к Александру артистка как раз после предложения руки и сердца. Напомним, что 20 лет они жили без штампа в паспорте, но при этом воспитывали детей.

Ранее пластический хирург рассказал об операциях, которые делала певица Слава.