«Никто никуда не сбегал»: жена Эммануила Виторгана объяснила, почему они снова ищут няню

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина объяснила поиск няни. Она опровергла версию о том, будто из семьи «сбежала» очередная гувернантка.

Комментарий Ирины Виторган приводит агентство URA.RU.

«Мы ищем совершенно разных нянь, никто никуда не сбегал. Искали летом в Юрмале на лето. В Москве у нас была няня четыре года, но мы расстались с ней, потому что в школу идет ребенок», - рассказала Ирина.

Она охарактеризовала женщину как «очень хорошую». Также Виторган отметила, что в Москве у них было всего две няни.

Напомним, семья объявила о поиске помощницы с педагогическим образованием. Будущей работнице гарантируют зарплату в 100 тыс. рублей. За эти деньги придется трудиться 6 дней в неделю.

Няне потребуется забирать девочек из школы и сада, заниматься с ними, поддерживать в чистоте комнату, готовить. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что зарплата в 100 тысяч недостаточная при таком количестве обязанностей. Другие назвали предлагаемые Виторганами условия отличными.