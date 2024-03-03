«Никто никого не пилит»: Дмитрий Колдун назвал преимущества брака на расстоянии

Белорусский певец Дмитрий Колдун женат на Виктории Хамицкой, с которой он встречался еще со школьных лет. Семья артиста живет в Минске, а он — в Москве. Победитель проекта «Фабрика звезд — 6» называет такой брак идеальным.

По словам певца, такой вариант отношений очень удобен: брак на расстоянии помогает избежать конфликтов.

«Во-первых, никто никому не надоедает, никто никого не пилит. Можно всегда уйти из дома, но пойти к себе домой. Всегда можно найти какое-то оправдание, чтобы уехать, если нет настроения общаться», — объяснил Колдун в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Артист признался, что его супруга сама приняла решение жить в Белоруссии, хотя на какое-то время она переезжала в Россию. Это произошло во время второй беременности Виктории. Но ей все же не захотелось оставаться в Москве.

Дмитрий Колдун женился на Виктории в 2012 году. Их отношения начались еще в школе. Супруги воспитывают 11-летнего сына Яна и семилетнюю Алису.

Ранее Дмитрий Колдун рассказал, как получил детскую травму из-за Деда Мороза. Причиной этому стала пьяная Снегурочка.