Не очень приятные воспоминания: Дмитрий Колдун рассказал, как получил детскую травму из-за Деда Мороза

Певец Дмитрий Колдун стал гостем телепередачи на НТВ «Звезды сошлись». Очередной выпуск был посвящен новогодним традициям. В ходе беседы с ведущей артист рассказал, что в детстве для него этот праздник закончился психологической травмой.

Колдун поведал эту историю, будучи в костюме Деда Мороза. Для певца не впервой переодеваться в новогоднего волшебника для своих детей. При этом Дмитрий больше никому не доверяет эту роль из-за психологической травмы.

Оказалось, что в детстве у Колдуна был негативный опыт. Как-то раз его родители пригласили на празднование Деда Мороза со Снегурочкой, при чем последняя, по выражению артиста, «была в щи».

Телеведущая Лера Кудрявцева попыталась объяснить гостю, почему внучка новогоднего волшебника была в таком состоянии. По ее словам, актерам было принято наливать в каждой семье. Поэтому к концу вечера-ночи они становились пьяными.

Ранее Дмитрий Колдун признался, что расставался с супругой на полгода. В отношениях пары наступил сложный период.