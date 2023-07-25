Будет утверждать: Алла Пугачева контролирует работу над памятником Борису Моисееву

Эскиз памятник Борису Моисееву планируют представить отдыхающей в Юрмале Алле Пугачевой. Об этом рассказал директор певца Сергей Горох. Об этом сообщает Экспресс газета.

Недавно была открыта памятная доска Борису Моисееву, который умер в прошлом году в возрасте 68 лет. Она находится в Могилеве, где родился знаменитый артист. На торжественном мероприятии присутствовали не только поклонники, но и те, кто рос рядом с будущей звездой.

Один из подвыпивших мужчин рассказал, что в детстве Борис дружил больше с девочками, а в мальчишеских играх не участвовал. Другая женщина, представившаяся соседкой певца, заявила, что хорошо к нему относится. Но вот ее родители попали в неприятности из-за Моисеева.

Женщина вспомнила, как Борис в одном из интервью рассказывал, что сосед по лестничной площадке иногда бил его скалкой за мелкие провинности. Мужчина был директором пионерского лагеря. По словам соседки, ее отец сильно расстроился, когда ему на глаза попалась статья.

«Прочитав небылицу, что аж слег с инфарктом!» – пожаловалась она.

Несмотря на разные истории, все восхищались барельефом. Директор певца Сергей Горох рассказал, что 27 сентября, в годовщину смерти певца, они хотят открыть ему памятник на Троекуровском кладбище. Эскиз уже готов. По словам мужчины, Борис предстанет в полный рост и будет запечатлен в танце. Горох хочет показать эскиз Алле Пугачевой, поэтому планирует отвезти его к ней в Юрмалу, где она отдыхает.

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