Никто не знал об этой аварии: десять лет назад у Михаила Ефремова уже было пьяное ДТП

Актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП с летальным исходом, 10 лет назад уже совершал наезд на человека. Подробности инцидента рассказал его друг Иван Охлобыстин.

По всей видимости, в предыдущем ДТП не было погибших – о наезде никто не знал. Ни в 2012, ни в 2103 годах СМИ не писали о случившемся.

«У него была авария 10 лет назад. Еще до этой истории», - сказал Охлобыстин в интервью проекту издания «Абзац» «Так сказать» на YouTube-канале «Абзац и Ыыху с ним».

По словам актера, после того происшествия Ефремов дал себе зарок не пить за рулем. И, действительно, он придерживался этого – Охлобыстин ни разу не видел, чтобы приятель водил машину пьяным.

Он рассказал, что в семье Ефремова был водитель, который развозил детей по институтам и забирал самого актера после застолий.

Комментируя последнее пьяное ДТП Ефремова, Охлобыстин заявил, что не оправдывает знаменитость – «это было убийство». Вместе с тем он подчеркнул, что это «странная история».

В 2020 году Ефремов врезался в машину 57-летнего курьера Сергея Захарова, тот погиб. Позже стало известно, что брат Захарова скончался более 10 лет назад тоже в ДТП.

Ранее мы писали, что Ефремов попросился в качестве добровольца принять участие в специальной военной операции. Однако актер получил отказ.