«Я разве должна?»: Рита Дакота рассказала, зачем скрывала российское гражданство

35-летняя певица Рита Дакота (Маргарита Белогай — настоящее имя) прокомментировала новости о том, что является гражданкой России. Участница «Фабрики звезд» высказалась на своей страничке в соцсети.

Хейтеры считают, что исполнительница намеренно скрывала российское гражданство или стеснялась паспорта РФ. На это звезда ответила, что не должна отчитываться перед чужими о своих документах.

«Если я не отчитываюсь перед чужими людьми о своих документах (что в целом довольно странная предъява, я разве должна?), это не значит, что я скрываю или того хуже — стыжусь», — обратилась к хейтерам Дакота.

Артистка пояснила, что по национальности является белоруской. Российское гражданство она получила благодаря русскому мужу и дочери.

Рита Дакота была замужем за экс-солистом группы «БиС» Владом Соколовским. В 2017 году у них родилась дочь Мия. В сентябре 2018 года пара рассталась. В 2023 году вступила в брак с Федором Белогаем.

Ранее выяснилось, что у Риты Дакоты есть российский паспорт с 2022 года. Сейчас артистка живет за границей.