«Никто не умирает»: подруга Петросяна сделала заявление о его самочувствии

Певица Гвоздева рассказала, что Петросян был на плановом осмотре у врачей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Несколько дней назад журналисты писали о проблемах со здоровьем у Евгения Петросяна. Сообщалось, что артист обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди и проблемы с дыханием.

Однако подруга юмориста, певица Ирина Гвоздева, опровергла информацию о плохом самочувствии Петросяна. По ее словам, он действительно обращался к медикам, но в рамках планового осмотра.

«С Петросяном все нормально. Да, он обращался к врачам, ему давно сделали стентирование сосудов сердца, были проблемы с клапаном, поэтому он периодически проходит осмотры у врачей. Недавно такой визит он и нанес врачу, просто осмотр. Но никто не умирает. Слава богу, все в порядке», — заявила она.

