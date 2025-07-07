«Невозможное возможно»: вылечившаяся от наркозависимости дочь Малафеева поступила в театральный вуз

21-летняя дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксения поступила в ГИТИС. Об этом девушка рассказала в своем Telegram-канале.

Ксения опубликовала снимок в белой блузке и черном сарафане, сделанный рядом с вывеской вуза.

«Невозможное возможно», — написала дочь футболиста.

В комментариях девушку принялись поздравлять с радостным событием. Подписчики также попросили рассказать ее о вступительных испытаниях, которые ей пришлось пройти ради поступления.

Первая жена Вячеслава Марина погибла в автомобильной аварии, когда Ксении было семь лет. Дочь экс-игрока «Зенита» долгое время не принимала новую супругу отца Екатерину. Из-за этого несколько лет назад в их семье разгорелся крупный скандал. Девушка даже сбежала в Дубай, но потом вернулась. Отношения Ксении с отцом наладились после развода — с тех пор она нашла даже общий язык и с мачехой.

Отметим, что дочь спортсмена страдала от наркотической зависимости и расстройства пищевого поведения (РПП). Девушка прошла длительную терапию — это также помогло ей наладить отношения с родственниками.

Напомним, в феврале 2025 году футболист женился на 24-летней гимнастке Ангелине Шкатовой. Недавно стало известно, что супруги ждут ребенка.