«Никто не сможет помочь»: режиссер Александр Сокуров сообщил о бедственном положении

Режиссер Александр Сокуров рассказал о запрете на показ его фильма «Сказка», об этом сообщает ТАСС.

В Москве проходит очередной фестиваль кино «Каро.Арт». В программе значился спецпоказ фильма Александра Сокурова «Сказка», который рассказывает о событиях Второй мировой войны в фантастической вселенной с вымышленным сюжетом. Картина поднимает вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами.

Картину должны были показать 15 октября, однако сегодня руководство кинотеатра объявило об отмене показа без объяснения причин.

Режиссер фильма Александр Сокуров заявил, что пытается выяснить мотивировки такого решения.

«Предстоят большие проблемы в жизни — как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось. Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь», — расстроено заявил режиссер.

По словам Сокурова, произошедшее повлечет за собой более серьезные санкции.

«Очевидно, впереди отказ на выдачу «Сказке» прокатного удостоверения — цезурный запрет на показ фильма у меня на родине», — рассказал он.

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