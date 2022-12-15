«Никто не смог помочь»: Елена Ваенга стала жертвой мошенников

Казалось бы, звезды отечественного шоу-бизнеса имеют большие связи, при помощи которых они могут решить любую проблему. Но, история, рассказанная Еленой Ваенгой, доказывает обратное. Так, певица сделала заявление, напугавшее ее поклонников: она стала жертвой мошенников.

Выяснилось, что артистка обнаружила сайт, на котором продавались билеты на концерты, как на ее собственные, так и на других артистов. Совершая покупку на данном сайте, человек не только не сможет пройти на мероприятие, но и насладиться выступлением любимого исполнителя. Чтобы прекратить деятельность обманщиков, Ваенга обращалась в правоохранительные органы, но ей не смогли помочь.

«Я сделала все возможное, чтобы прекратить работу сайта. Мне никто не смог помочь», — сообщила Елена.

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