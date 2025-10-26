«Никто не прислал пожилому артисту хотя бы копеечку»: Садальский заявил, что коллеги забыли Андрея Мартынова

Станислав Садальский возмутился равнодушием коллег к звезде фильма «…А зори здесь тихие» Андрею Мартынову. В своем Telegram-канале актер рассказал, что на юбилей артисту «никто не прислал» ни продуктов, ни денег, а председатель Союза кинематографистов Никита Михалков и вовсе забыл о важной дате.

24 октября народному артисту России Андрею Мартынову исполнилось 80 лет. Актер прославился ролями во множестве советских фильмов, а одной из наиболее известных его работ стала картина «…А зори здесь тихие». Артист ушел из кино еще в 2010 году, но по-прежнему является членом Союза кинематографистов РФ. Несмотря на признание в сфере искусства, актер оказался незаслуженно забыт в день рождения.

«Очень скромно прошло 80-летие гениального актера Андрея Мартынова, он получил чемодан поздравлений от всех руководящих. Никто не прислал пожилому артисту хотя бы корзину продуктов или копеечку. Еще стыдно, что председатель союза кино Михалков не заметил круглой даты, надеюсь, прочтет и вдогонку пошлет народному любимцу пухлый конверт», - заявил Стас Садальский.

