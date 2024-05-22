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Опубликовано 22 мая 2024, 20:15
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Никто не пришел: уехавшая из России группа «Каста» перенесла выступление в Праге

Покинувшая Россию группа «Каста» не смогла собрать концерт в Праге .
Никто не пришел: уехавшая из России группа «Каста» перенесла выступление в Праге

© Freepik

Уехавшие из России участники музыкального объединения «Каста» поделились неприятной для себя новостью. На их концерт в Праге никто не пришел, передает Telegram-канал Readovka.

После начала спецоперации артисты переехали из России за рубеж. Там они начали ездить по городам Европы с концертами, но деятельность не задалась.

Так, в Праге на выступление «Касты» купили настолько мало билетов, его пришлось перенести на полгода. По мнению журналистов, зрителей мог отпугнуть ценник на билеты. За вход на свой концерт музыканты просили 50 евро, что в пересчете на рубли составляет пять тысяч. Следующее выступление группы, по данным СМИ, должно состояться в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что уехавшую из России Чулпан Хаматову теперь снимают лишь в эпизодах. Она востребована только у друзей-режиссеров.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Readovka
Автор:Артем Хохлов
Теги:
концерт
рэп