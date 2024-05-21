Без знания языка она никому не нужна: уехавшую из России Чулпан Хаматову теперь снимают лишь в эпизодах

Актриса Чулпан Хаматова была одной из востребованных актрис российского кинематографа. Однако после отъезда за рубеж карьера знаменитости пошла на спад. По данным Kp.ru, теперь она востребована лишь у друзей-режиссеров на эпизодических началах.

Хаматова уже почти два года проживает в Европе. Ей приходится перебиваться случайными заработками, так как языка россиянка не знает. По этой причине Чулпан приходится рассчитывать только на уехавших вместе с ней из России друзей-режиссеров.

Так, недавно актриса появилась на Каннском кинофестивале. Однако не в качестве гостях, а на экране — и то лишь в эпизодической вставке. Роль Хаматовой подарил режиссер Кирилл Серебрянников, с которым она дружит уже много лет.

Ранее российские олигархи заявили, что Чулпан в Латвии считают «обслугой». Актриса не смогла построить карьеру в прибалтийской стране.