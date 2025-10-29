«Никто не приезжал, не звонил»: звездные друзья бросили Попова перед его смертью

Звездные друзья бросили актера Романа Попова перед его смертью. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник из окружения звезды «Полицейского с Рублевки».

В соцсетях знаменитости активно публикуют соболезнования. Однако, как сообщили в окружении, в последние месяцы жизни артист остался практически в одиночестве.

«Ромку перед смертью действительно почти все друзья бросили. Как он заболел тяжело, никто к нему не приезжал и не звонил. Он же толком ничего не видел. Из-за опухоли у него пропало зрение. Поэтому Ромка не мог переписываться. Но человеку можно было всегда позвонить: ему бы дали трубку, он бы пообщался. Но нет: никто не звонил. Все про Ромку забыли», – поделились в кругу артиста.

Единственными, кто регулярно навещал артиста, стали участники фестиваля имени Василия Ланового «Алые паруса», которые приезжали к нему каждую неделю. Мама Романа была им безмерно благодарна, отмечая, что они — единственные, кто его не бросил.

По словам собеседника, в последние месяцы жизни Попов очень нуждался в общении, которое придавало ему сил. Он искренне радовался визитам гостей, шутил и старался делать вид, что болезни не существует. Во время этих встреч он часто вспоминал детство и рассказывал истории из своей жизни. Друзья из «Алых парусов» прилагали все усилия, чтобы поднять его и подвести к окну подышать свежим воздухом, что было непросто из-за тяжелого состояния актера.

Источник отмечает, что Роман осознавал свое одиночество и за месяц до смерти задал риторический вопрос: «Ну и где они все?»

Ранее мы писали о том, что известно, какое наследство оставил Роман Попов.