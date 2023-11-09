«Беда у него совсем»: сын Михаила Ефремова не приедет в колонию на 60-летие отца

Сын актера Михаила Ефремова Николай не приедет в колонию на 60-летие отца. Он не планирует что-либо передавать ему в честь юбилея.

Об этом сообщил сайт mk.ru, который пообщался с супругой Николая Ефремова Владой.

«Коля не поедет к отцу в колонию на его юбилей, потому что со временем беда у него совсем, весь в работе», - поделилась она.

Ей неизвестно, поедет ли к Ефремову кто-либо из родственников, тем более, что к нему не пустят, отметила Влада. Николай общается с отцом письмами: послания идут в колонию три недели и столько же обратно.

«Мы ничего передавать ему не будем, а только наилучшие пожелания воздушно-капельным путем», - заключила собеседница.

Ефремов празднует юбилей 10 ноября. Известно, что для него заказали вафельный торт, а фанаты написали сотни писем.