«Никто не поможет»: вся пенсия актера Андрея Урганта уходит на оплату коммунальных услуг

Отец телеведущего Ивана Урганта актер Андрей Ургант рассказал о размере своей пенсии. Он живет в Санкт-Петербурге, а выплат от государства хватает только на оплату коммунальных услуг.

Ургант не получает никаких надбавок – в городе их нет. Актер вынужден работать, так как его расходы превышают размер пенсионных выплат.

«Моей пенсии мне хватает на оплату коммунальных услуг. У меня большой стаж – считайте, с 20 до 60 лет. А пенсия у меня - 18 500 рублей», - сказал артист сайту mk.ru.

Ургант раскритиковал систему выплат и «очень маленькие пенсии», которые назначают за то, что «люди всю жизнь горбатятся». По его мнению, имеет место «расчет на то, что люди до пенсионного возраста просто не доживают».

Отвечая на вопрос, к какому уровню доходов актер относит себя, Ургант сказал: «Считаю, что я - представитель среднего класса. Не бедноты, конечно, но и не высшего».

Он назвал «средней» свою заработную плату, которая позволяет жить «не богато, но достойно». Достаточной для жизни он считает пенсию в размере 100 тысяч.

«Думаю, что я сейчас получаю 100 тысяч в месяц по суммарному доходу. Но не за счет пенсии, а за счет индивидуальной трудовой деятельности», - сказал Ургант.

Актер уверен, что в случае чего его выручат родственники и семья. Ургант считает, что люди, оставшиеся одни с пенсией 15-20 тыс. рублей, обречены на попадание в дом престарелых. «Потому что им никто не поможет», - заявил артист.

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