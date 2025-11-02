«Никто не подозревал о ее зависимости»: актриса Евгения Осипова угодила в рехаб из-за сильного стресса

Звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» Евгения Осипова попала в реабилитационный центр из-за сильного стресса. Актриса не смогла оправиться после предательства мужа и скрывала свою зависимость. Об этом стало известно из соцсетей.

Евгения Осипова стала одной из участниц проекта «Звезды под капельницей» телеканала «Пятница», в рамках которого знаменитости должны будут пройти лечение от пагубных пристрастий в рехабе и начать жизнь с чистого листа. И если появление в шоу Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды не стало неожиданностью для публики, то поклонники актрисы шокированы этой новостью. В Сети обсуждают, что звезда «Доярки из Хацапетовки» годами скрывала свою зависимость, а теперь решила избавиться от нее с помощью проекта.

«Никто не подозревал о ее зависимости», «Муж бросил с больным ребенком, а потом нашел молоденькую», «Бедная наша Женя, как же тяжело тебе пришлось», - пишут поклонники Евгении Осиповой.

В одном из интервью артистка призналась, что пережила серьезный стресс, когда ее 9-летнему сыну Максиму диагностировали сахарный диабет. В один из самых тяжелых периодов в жизни Евгению Осипову также бросил супруг, который ушел из семьи ради другой.

«Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой. В итоге он ушел после моей просьбы и снял квартиру недалеко от нас. Два года мы ездили отдыхать, жили в одном номере, он при этом не возвращался. А сейчас я увидела буквально на днях в машине рядом с ним юную девушку. И мы ходили в какой-то момент к психологу: то есть история, когда он меня разлюбил, уже наступила давно, то есть моя забота воспринималась им как навязчивость», - делилась актриса.

В 2022 году Евгения Осипова развелась с оператором Анатолием Симченко после 11 лет брака. Судя по всему, артистка смогла взять себя в руки и решила побороть вызванную стрессом зависимость.

