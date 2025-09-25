«Нашла свой рехаб»: Анастасия Волочкова раскрыла подробности лечения

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что «нашла свой рехаб». Однако она опровергла наличие алкогольной зависимости и заявила, что зависима от физической нагрузки – и на это «обречена на всю жизнь».

О том, что балерина угодила в рехаб, сообщали накануне. Инфоповод дала сама балерина, опубликовав соответствующую информацию. Однако знаменитость не обращает внимания на чьи-либо слова по этому поводу.

«Теперь занимаюсь собой, нашла свой рехаб и правильно выстроила график выступлений, чтобы было время восстановиться», - рассказала Волочкова сайту Woman.ru.

По словам балерины, если отдыхать, то мышцы болят сильнее. И чтобы суставы были в форме, нужна физическая нагрузка, но не отдых. Волочкова поддерживает молодость, стройность и красоту массажами, посещением бани, правильным питанием – ест салатные листья, яйца всмятку и овощные супы.

Она рассказала, что балетное тело «подсажено на физическую нагрузку». В балетное училище Волочкову приняли без профессиональных данных – она развивалась с частным преподавателем.

«Мои ноги с детства растягивались, выворачивались, не удивительно, что есть последствия... Работа через боль мне известна, и много раз я выходила на сцену, когда было невозможно терпеть. Но сцена меня лечит», — призналась балерина.

Ранее она сообщила, что готова выступить за 300 тыс. рублей. Волочкова обещает уделить время гостям, исполнить песни, провести автограф-сессию.